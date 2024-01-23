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Сегодня, 19:11

Булыкин: «Если «Зенит» предлагает Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

«Стоит ли Федору соглашаться? Это футбол, игроки меняют клубы, этим никого уже не удивишь. Если дают хорошую зарплату, то можно и перейти. Главное, чтобы клубы договорились. Важно, чтобы все стороны получили выгоду от этой сделки, если она состоится», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-zenit-predlagaet-chalovu-horoshuyu-zarplatu-to-mozhno-i-perejti/
Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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