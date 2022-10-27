Булыкин считает, что если «Локомотив» хорошо настроится, то у него будут шансы обыграть ЦСКА в предстоящем матче

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча железнодорожников с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Конечно, ЦСКА является фаворитом, но все мы знаем, что фаворит на бумаге не всегда выигрывает на футбольном поле. Если «Локомотив» хорошо настроится, то у него будут шансы. А если получится воспользоваться шансами, то все вполне возможно. Я буду смотреть дерби, жду голов и интенсивной игры, потому что очки нужны обеим командам», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Железнодорожники на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы расположились на 3-й позиции (26 очков).