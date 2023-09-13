Булыкин считает, что клубам РПЛ стоит сократить зарплатные ведомости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российским клубам в условиях отсутствия еврокубков нет смысла тратить большие деньги на зарплаты.

«Почему клубы не могут сократить зарплатные ведомости? Если футболист выходит на поле и зарабатывает деньги, если клуб выполняет задачу и тратит деньги. Пускай у нас три клуба тратят... Есть такие большие команды, как «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити», или взять «Аякс», который постоянно выигрывает... Но в этих чемпионатах многие клубы уже доказали, что деньги не главное. Они могут обыгрывать грандов. Здесь дело не в деньгах, а в подходе к футболу. Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.