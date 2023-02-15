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Сегодня, 16:05

Булыкин считает, что переход Захаряна в Турцию был бы шагом назад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

«Мы не знаем всей ситуации: может, не понравились финансовые условия, или есть какое-то предложение из других чемпионатов. Если он так решил, значит, подумал и хочет, чтобы было по-другому. У него наверняка есть рядом агент, который плохого не посоветует и сказал подождать. Уехать в Турцию было бы шагом назад для карьеры. Лучше в Европу, и не в зимнее трансферное окно, а в летнее: оно считается более плодотворным», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл за «Динамо» 22 матча. В них он забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997909-dmitrij-bulykin-dlya-karery-zaharyana-uehat-v-turciyu-bylo-by-shagom-nazad.html
Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
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