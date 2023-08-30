Булыкин верит, что Денисов и Фомин могут уехать во Францию

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и игрока «Спартака» Даниила Денисова перейти во французскую лигу 1.

«Все будет зависеть от них. Уехать и играть там реально, вопрос в футболистах — готовы ли они к этому. Многие боятся, а те, кто готов уехать и попробовать себя там, вызывают у меня уважение, потому что рискуют, мотивируют себя и хотят играть на топ-уровне. Я прошел это на себе и знаю, что это очень тяжело. Выражаю респект тем, кто на это соглашается и едет. Играть за рубежом могут все. Да, от переговоров до трансфера порой очень много времени проходит, а иногда вообще ничего не получается, но я считаю, что попробовать себя там надо», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Денисовым и Фоминым интересуется топ-клуб из Франции. Однако агент игрока красно-белых Александр Маньяков не подтвердил эту информацию.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего 20-летний полузащитник провел 57 матчей за московский клуб, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Контрат Фомина рассчитан до лета 2025 года.