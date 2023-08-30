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Сегодня, 16:46

Булыкин верит, что Денисов и Фомин могут уехать во Францию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и игрока «Спартака» Даниила Денисова перейти во французскую лигу 1.

«Все будет зависеть от них. Уехать и играть там реально, вопрос в футболистах — готовы ли они к этому. Многие боятся, а те, кто готов уехать и попробовать себя там, вызывают у меня уважение, потому что рискуют, мотивируют себя и хотят играть на топ-уровне. Я прошел это на себе и знаю, что это очень тяжело. Выражаю респект тем, кто на это соглашается и едет. Играть за рубежом могут все. Да, от переговоров до трансфера порой очень много времени проходит, а иногда вообще ничего не получается, но я считаю, что попробовать себя там надо», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Денисовым и Фоминым интересуется топ-клуб из Франции. Однако агент игрока красно-белых Александр Маньяков не подтвердил эту информацию.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего 20-летний полузащитник провел 57 матчей за московский клуб, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Контрат Фомина рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/30/21183134.shtml
Даниил Фомин
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
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Кр. Советов – Факел
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2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
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Локомотив – Балтика
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