Булыкин заявил, что «Динамо» следует присмотреться к своим молодым вратарям

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о вратарской позиции в московской команде.

«Нужно ли «Динамо» покупать нового голкипера? Все мы знаем, что Шунин считается первым номером, Лещук — вторым. Они неплохо себя проявляют. Важно понимать, что у «Динамо» есть молодые вратари-воспитанники. Если усиливать состав молодым голкипером, то он должен быть на голову сильнее тех, кто уже есть в обойме. Считаю, что «Динамо» должно дать шанс своим воспитанникам и сделать на них ставку. Но тренерскому штабу виднее, что делать, ведь мы не знаем всех деталей», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне в «Динамо» на позиции вратаря играли Антон Шунин (24 матча) и Игорь Лещук (6 игр).