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Сегодня, 20:43

Бушманов назвал оценку, на которую идет Абаскаль по итогам сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» и экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, какой результат в сезоне можно будет считать положительным для красно-белых.

«Можно ли Гильермо Абаскалю ставить оценку «хорошо» за сезон, если «Спартак» займет второе место? Думаю, да», — приводит слова Бушманова «KP.RU».

«Спартак» перед 27-м туром РПЛ занимаете четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от «Ростова» на одно очко, от ЦСКА — на два. Впереди у красно-белых матч с «Химками», а после — дерби с армейцами.

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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