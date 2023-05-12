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Сегодня, 20:35

Бушманов считает, что ЦСКА имеет больше шансов на второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал борьбу за серебро в Российской премьер-лиги и назвал ее фаворита.

«Кто фаворит? Если смотреть по игре в весенней части, то ЦСКА, если смотреть по календарю — «Спартак». А «Ростов» был темной лошадкой весь сезон, но до сегодняшнего дня он в этой гонке участвует. Временами ростовчане показывают очень интересный футбол. Конечно, они тоже хотят забраться как можно выше», — приводит слова Бушманова «KP.RU».

перед 27-м туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 51 очко. Следом за «армейцами» идет «Ростов» с 50-ю очками, а тройку претендентов на серебро замыкает «Спартак». У красно-белых 49 очков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/byvshij-igrok-spartaka-i-czska-nazval-favorita-v-gonke-za-serebro-chempionata-rossii/
Евгений Бушманов
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ФК ЦСКА (Москва)
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