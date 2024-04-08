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Сегодня, 15:28

Бушманов заявил, что Бабич — один из лучших защитников РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру Срджана Бабича за красно-белых. Защитник перешел в московский клуб летом 2023 года.

«Вчера Бабич здорово сыграл против «Динамо», он был надежен, везде успевал. В целом по сезону он выглядит очень уверенно и стабильно. Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич — один из лучших центральных защитников РПЛ. Главное, он стабилен, а это важно для его позиции», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний серб провел 18 матчей за красно-белых, в которых забил 3 мяча. Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-babich-odin-iz-luchshih-zashhitnikov-rpl/
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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