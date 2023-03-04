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Бышовец: «У Писарского есть все данные, чтобы реализовать себя в роли центрфорварда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил потенциал форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

— У него есть все данные, чтобы реализовать себя в роли центрфорварда, — цитирует «РБ Спорт» Бышовца. — Хорошо чувствует момент, понимает, где надо находиться. Умеет взаимодействовать с партнерами — сейчас это особенно важно. Каким бы талантливым ты ни был индивидуально, надо знать свою роль в командной игре. Физические качества Писарского я оценил бы как очень хорошие. Он активен на поле. И это связано не только с необходимостью завершить моменты, выйти на передачу, но и с тем, что он сам ищет мяч и умеет найти продолжение.

— Характер у него необычный — любит быть на виду.

— Но это его и выделяет. Я не видел, чтобы он где-то спасовал, чувствовал себя неуверенно. Наоборот, есть нацеленность на ворота, на гол. Хорошая амбициозность. Он хочет обратить на себя внимание — это нормально. При этом в его действиях нет симуляций: крепко стоит на ногах и старается каждый эпизод довести до конца, несмотря на сопротивление защитников. Внимание к нему сейчас большое, все знают, кто такой Писарский или Сычевой, как его раньше называли. Мне кажется, у форварда «Крыльев» хороший потенциал. Тем более что в этой команде игрокам как раз помогают раскрывать лучшие качества.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-v-pisarskom-podkupaet-to-chto-on-natselen-na-vorota-i-staraetsya-dovesti-do-kontsa-kazhdy-j-e-pizod/
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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