Бышовец: «Я очень симпатизирую «Краснодару» — у клуба есть своя школа и своя концепция»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил выступление «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Я очень симпатизирую «Краснодару»: у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения. Конечно, мне нравится сегодняшнее комплектование команды. Я думаю, что сейчас в составе есть нужный симбиоз атаки и других линий. Кривцов хорошо взаимодействует со Сперцяном, Кордоба реализует свои моменты. В целом у «Краснодара» очень сбалансированный состав», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бышовца.

По итогам 11 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. 21 октября «быки» на выезде сыграют против «Балтики». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.