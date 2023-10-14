Роша: «Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не думает об уходе из московского клуба. По словам футболиста, он счастлив в ЦСКА.

— Можешь покинуть ЦСКА зимой и перейти в другой клуб?

— Нет, никогда! Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб! Какой уход? Я рад быть и играть здесь, — приводит Sport24 слова Роши.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Всего 28-летний бразилец провел 46 матчей за армейцев, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23 и серебряным призером чемпионата страны (2022/23).

Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.