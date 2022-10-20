Бышовец рассказал, что могло повлиять на результативность Чалова

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу выступления форварда ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне.

«В свое время Чалова признавали лучшим молодым игроком страны, прочили ему блестящее будущее. Однако затем у него началась «болезнь роста». Появилось головокружение от ранних успехов, которое притормозило карьеру футболиста. В результате его личностное становление получилось очень непростым. Мне кажется, Федору помогли выступления за рубежом. Аренда в Швейцарии подвела черту под всеми прелестями, которые обычно сопровождают молодые годы», — цитирует Бышовеца Betonmobile.ru.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ, забив 9 голов и сделав 1 ассист.