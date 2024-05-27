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Сегодня, 08:30

Слишкович: «Не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» оценил итоги сезона для красно-белых.

— Как оцениваете сезон?

— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак».

— Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?

— Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.

— Общались с новым главным тренером?

— Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.

— Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?

— Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка. Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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