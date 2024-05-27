Сегодня, 08:30
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» оценил итоги сезона для красно-белых.
— Как оцениваете сезон?
— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак».
— Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?
— Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.
— Общались с новым главным тренером?
— Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.
— Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?
— Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка. Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты.
«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.