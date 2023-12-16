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Сегодня, 10:21

Бышовец рассказал, к каким игрокам стоит присмотреться «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что клубу из Санкт-Петербурга стоит приобрести полузащитников «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Никиту Кривцова, а также хавбека «Ростова» Даниила Уткина и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«К каким игрокам стоит присмотреться «Зениту» с перспективой приобретения? Думаю, это и Сперцян, и Кривцов, и Уткин. Эти игроки высокого уровня. Концепция «Краснодара» сегодня себя оправдала, не случайно они занимают первое место. Сегодня можно говорить и о Тюкавине. Он и универсален, и выполняет очень большой объем работы. В «Зените» же сейчас много игроков, которые не обладают универсальностью, но играют на нескольких позициях», — цитирует Бышовца Legalbet.

Ранее в «Зените» заявили, что не планируют продавать игроков в зимнее трансферное окно. На данный момент петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-nazval-igrokov-k-kotorim-stoit-prismotretsya/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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