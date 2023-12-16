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Сегодня, 10:07

«Краснодар» поздравил экс-вингера Сулейманова с 24-летием

Руслан Минаев
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«Краснодар» в Telegram-канале поздравил бывшего игрока Магомеда-Шапи Сулейманова с днем рождения. Вингеру, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Арис» Салоники, сегодня исполнилось 24 года.

«Желаем Магомеду-Шапи здоровья, семейного благополучия, успехов на футбольном поле и за его пределами», — сказано в сообщении клуба.

Нападающий провел за «быков» 124 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативные передач.

В этом сезоне Сулейманов сыграл за греческий клуб в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
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