«Краснодар» поздравил экс-вингера Сулейманова с 24-летием

«Краснодар» в Telegram-канале поздравил бывшего игрока Магомеда-Шапи Сулейманова с днем рождения. Вингеру, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Арис» Салоники, сегодня исполнилось 24 года.

«Желаем Магомеду-Шапи здоровья, семейного благополучия, успехов на футбольном поле и за его пределами», — сказано в сообщении клуба.

Нападающий провел за «быков» 124 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативные передач.

В этом сезоне Сулейманов сыграл за греческий клуб в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.