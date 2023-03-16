Бышовец считает, что ошибки судей влияют на посещаемость и результат матчей

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на частые ошибки арбитров в российском футболе.

«Я думаю, что проблема судейства самая болезненная, которая влияет на качество, зрелищность и результат. Дело даже не в умениях, а предсказуемости. В отдельных матчах мы наблюдаем необъективность и предвзятость. Необходимо бороться с этой проблемой, применяя все разумные решения по очистке. Сейчас двойные стандарты стали уже тройными. Некоторые решения просто удивляют всех! От этого страдают футболисты и само зрелище игры. Это сказывается на посещаемости. Мы видим, что сейчас присутствуют не только тысячи болельщиков, но бывает и по 200-300 зрителей на матче. Помимо климатических условий, на посещаемость влияет и зрелищность. Когда на поле творится беспредел, то это кроме возмущения ничего другого не вызывает», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти). Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.