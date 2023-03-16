0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Бышовец считает, что ошибки судей влияют на посещаемость и результат матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на частые ошибки арбитров в российском футболе.

«Я думаю, что проблема судейства самая болезненная, которая влияет на качество, зрелищность и результат. Дело даже не в умениях, а предсказуемости. В отдельных матчах мы наблюдаем необъективность и предвзятость. Необходимо бороться с этой проблемой, применяя все разумные решения по очистке. Сейчас двойные стандарты стали уже тройными. Некоторые решения просто удивляют всех! От этого страдают футболисты и само зрелище игры. Это сказывается на посещаемости. Мы видим, что сейчас присутствуют не только тысячи болельщиков, но бывает и по 200-300 зрителей на матче. Помимо климатических условий, на посещаемость влияет и зрелищность. Когда на поле творится беспредел, то это кроме возмущения ничего другого не вызывает», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти). Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-schitaet-chto-oshibki-sudey-vliyayut-na-poseshhaemost-kachestvo-i-rezultat-matchey
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент не считает, что Иван вернется летом в «Зенит»

Агент Тюкавина заявил, что не опасается мести игроку со стороны судей