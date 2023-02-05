Бышовец считает, что по матчам Зимнего кубка РПЛ нельзя судить о форме его участников

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не стоит переоценивать результаты Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Этот турнир проходит в рамках предсезонных сборов российских команд. На этой стадии подготовки спортивный результат не имеет первостепенного значения. Сейчас тренеры занимаются тем, что выводят игроков на один уровень физической готовности. Добиваются синхронности действий между линиями на поле. Это все очень тонкая работа, требующая большого количества времени. Часто бывает так, что команды, выглядевшие перед сезоном не лучшим образом, по ходу чемпионата вдруг преображаются. Поэтому по матчам Зимнего кубка РПЛ никак нельзя судить о форме его участников», — цитирует тренера Betonmobile.ru.
Зимний кубок РПЛ проходит в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В первых двух матчах «Краснодар» одержал победу над «Сочи» (1:0), а «Спартак» по пенальти обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования