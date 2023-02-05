Бышовец считает, что по матчам Зимнего кубка РПЛ нельзя судить о форме его участников

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не стоит переоценивать результаты Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Этот турнир проходит в рамках предсезонных сборов российских команд. На этой стадии подготовки спортивный результат не имеет первостепенного значения. Сейчас тренеры занимаются тем, что выводят игроков на один уровень физической готовности. Добиваются синхронности действий между линиями на поле. Это все очень тонкая работа, требующая большого количества времени. Часто бывает так, что команды, выглядевшие перед сезоном не лучшим образом, по ходу чемпионата вдруг преображаются. Поэтому по матчам Зимнего кубка РПЛ никак нельзя судить о форме его участников», — цитирует тренера Betonmobile.ru.

Зимний кубок РПЛ проходит в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В первых двух матчах «Краснодар» одержал победу над «Сочи» (1:0), а «Спартак» по пенальти обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 2:1).