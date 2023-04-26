Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

Бышовец заявил, что уровень игроков атаки у ЦСКА оставляет желать лучшего

Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец объяснил проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона.

«У ЦСКА нет проблем с характером, армейцы владеют инициативой на поле. У команды оставляет желать лучшего реализация и уровень игроков в атаке. У Чалова сейчас происходит становление нового себя. Федор вернулся к тому уровню, когда он становился лучшим бомбардиром РПЛ. Скорость игры ЦСКА иногда противоречит уровню игроков. Нет такого, что Федотов просто не может настроить команду», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 24 туров, набрав 45 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-uroven-igrokov-v-atake-u-cska-ostavlyaet-zhelat-luchshego-246447/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Скончался народный артист России Владимир Борисов
Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Если все клубы РПЛ хотят, то пусть делают плей-офф»