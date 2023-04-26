Канчельскис: «Если все клубы РПЛ хотят, то пусть делают плей-офф»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на возможную реформу проведения РПЛ.

«Мне кажется, что в нашем футболе руководство вообще не понимает, что такое футбол. Велосипед давно изобрели, но мы хотим сделать еще какой-то новый замудренный велосипед. Если они так организовали Кубок, то какой будет плей-офф РПЛ? В Кубке невозможно разобраться, а они еще хотят что-то подобное сделать. Я не против таких инициатив. Если все клубы хотят, то пусть делают плей-офф. Правда, я сомневаюсь, что экономически это будет выгодно», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Сегодня на общем собрании РПЛ была озвучена идея о проведении плей-офф чемпионата России.