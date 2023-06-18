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Сегодня, 11:08

Быстров отреагировал на слухи об уходе Аршавина из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о том, что заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин покинет клуб в начале июля.

Ранее сообщалось, что Аршавин может покинуть клуб 1 июля.

— Что вам известно о ситуации с Андреем Сергеевичем? Как отреагировали?

— Что мне известно, написал и отреагировал в своем телеграм-канале. Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания.

— Уход Аршавина — потеря для «Зенита»? Вы акцентировали в посте в канале на детском футболе.

— Конечно. Для кого-то будет потерей, а кто-то, возможно, найдет в нем футбольного чиновника. Думаю, такие люди в футбольной сфере не затеряются, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года. В январе прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dy-ma-bez-ognya-ne-by-vaet-vladimir-by-strov-o-vozmozhnom-uhode-arshavina-iz-zenita/
Андрей Аршавин
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