Сегодня, 16:27
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о выступлении команд Медиалиги в официальных соревнованиях.
— Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из Медиалиги. Как вы к этому относитесь?
— Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все, — приводит «РБ Спорт» слова Быстрова.
— Удивил результат матча ЦСКА — 2DROTS?
— Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.
— А как относитесь к медиафутболу?
— Абсолютно нормально.
— 2DROTS просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.
— Я тоже хочу!
— А за кого будете играть?
— За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех (смеется).
Ранее 2DROTS одержала победу над ЦСКА в товарищеском матче (2:1). После этой встречи медийный клуб попросил у РФС выдать команде уайлд-кард для участия в РПЛ.