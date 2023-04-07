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Быстров — о просьбе 2DROTS выдать уайлд-кард: «Почему мне тоже не попросить? Буду один играть в РПЛ против всех»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о выступлении команд Медиалиги в официальных соревнованиях.

— Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из Медиалиги. Как вы к этому относитесь?

— Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все, — приводит «РБ Спорт» слова Быстрова.

— Удивил результат матча ЦСКА — 2DROTS?

— Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.

— А как относитесь к медиафутболу?

— Абсолютно нормально.

— 2DROTS просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.

— Я тоже хочу!

— А за кого будете играть?

— За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех (смеется).

Ранее 2DROTS одержала победу над ЦСКА в товарищеском матче (2:1). После этой встречи медийный клуб попросил у РФС выдать команде уайлд-кард для участия в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-tozhe-hochu-igrat-v-rpl-pochemu-by-ne-poprosit-uajld-kard-budu-odin-protiv-vseh/
Владимир Быстров
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