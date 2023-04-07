Габулов считает, что у «Динамо» есть психологические проблемы перед игрой со «Спартаком»

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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов считает, что игроки бело-голубых испытывают психологические трудности перед матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Матч против «Спартака» всегда стоит особняком для болельщиков, футболистов и руководства «Динамо». Я уверен, что и сегодня в «Динамо» это осознают. Я думаю, что все, что было до этого, уже забыто, идет целенаправленная подготовка к дерби. Поэтому «Динамо» приложит максимум усилий, чтобы добиться положительного результата в этом матче. Если вдруг это удастся, то все происходящее до этого забудется, все пойдет только в лучшем ключе. Понятно, что психологические трудности в коллективе присутствуют, именно коллективные. Из-за отсутствия положительных результатов, из-за утерянной возможности побороться за Кубок России, тем более в столетний юбилей клуба, думаю, что такая задача стояла. Но жизнь не стоит на месте, чемпионат продолжается, тем более в преддверии очень важного матча против «Спартака», футболисты и тренерский штаб «Динамо» обязаны найти силы и возможности, чтобы психологические трудности преодолеть», — приводит слова Габулова ТАСС.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.
Artorixus
Ну на счёт психологической ямы у динамиков, я бы особенно не придавал этому какое то явное минусовое значение. У спартачей, по этой линии, не менее проблематично. Тем паче, что и с составом всё не так однозначно, да ещё и с голами одни неразрешимые проблемы. Так что победу, что с одной стороны, что с другой, можно ожидать, если классно индивидуально сыграют лидеры команд.
07.04.2023
iqroc
Каки силы найдет Динамо, у команды нет игры, нет защиты, огромный брак в передачах, нет контратаки, каждый сам по себе. Единственное светлое тятно Тюкавин, один бьется как настоящий мужик, остальные отбывают номер на поле. Можно надеяться на удачу, которая подарит ничейный результат и то если в ворота не будет Шунина.
07.04.2023