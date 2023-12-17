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17 декабря, 23:39

Быстров: «Я предвидел, что «Зенит» не будет на первом месте перед зимней паузой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил выступление петербургской команды в первой половине сезона.

«Я предвидел, что «Зенит» не будет на первом месте перед зимней паузой. Невозможно всегда лидировать, да и другие клубы должны навязывать конкуренцию. Но главный фаворит — всегда «Зенит». Открытие аэропорта в Краснодаре никак не повлияет на чемпионскую гонку. Это лишь немного облегчит им страдания от выездных матчей», — цитирует Быстрова Sport24.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605083-bystrov-predvidel-chto-zenit-ne-budet-na-pervom-meste-pered-zimney-pauzoy
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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