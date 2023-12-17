Гладилин считает, что «Спартак» сыграл ниже своих возможностей в первой части сезона

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отказался выделять кого-то из игроков красно-белых после первой части сезона РПЛ.

«Я кого-то именно выделить не стану, потому что, в принципе вся команда сыграла ниже своих возможностей. Кого-то выделять, кого-то опускать мне не хотелось бы», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 30 очками ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Гильермо Абаскаля на своем поле обыграла «Крылья Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.