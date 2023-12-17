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РПЛ

17 декабря, 23:34

Гладилин считает, что «Спартак» сыграл ниже своих возможностей в первой части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отказался выделять кого-то из игроков красно-белых после первой части сезона РПЛ.

«Я кого-то именно выделить не стану, потому что, в принципе вся команда сыграла ниже своих возможностей. Кого-то выделять, кого-то опускать мне не хотелось бы», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 30 очками ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Гильермо Абаскаля на своем поле обыграла «Крылья Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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