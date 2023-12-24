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Сегодня, 21:13

Рианчо назвал Промеса легендой «Спартака» и РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Хочется, чтобы Промес играл в «Спартаке» как можно дольше. Мастерство Квинси позволит ему выступать на высоком уровне еще лет пять. Промес — легенда красно-белых и РПЛ. Думаю, Квинси уже можно считать гражданином России, потому что он большую часть своей профессиональной карьеры провел в этой стране», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Нидерландский футболист провел за «Спартак» 192 матча в чемпионате России и забил 94 гола. Контракт 31-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июля 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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