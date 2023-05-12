Бывшего ассистента Гогниева прооперировали после ДТП

Российский тренер Георгий Джиоев перенес операцию, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что угрозы жизни 36-летнего специалиста нет.

В ночь с 10 на 11 мая Джиоев с братом попали в ДТП в районе села Кабардинка по пути из Пятигорска. «Мерседес» тренера разбился, а сам он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Профессиональную карьеру футболиста Джиоев начал в 2003 году, а завершил в 2016-м. Он выступал за «Аланию», «Факел», «Кубань», «Ростов», «Томь» и другие команды.

Джиоев входил в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Алании», а позже работал вместе с 42-летним тренером в «Химках».