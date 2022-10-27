Бывший футболист «Ахмата»: «Я назначен на должность помощника Министра спорта Чеченской Республики»

Бывший футболист «Ахмата» Халид Кадыров прокомментировал новость о завершении им карьеры.

«По решению главы Чеченской Республики, дорогого дяди Рамзана Ахматовича Кадырова, я назначен на должность помощника Министра спорта ЧР. Сферой моей деятельности станет развитие футбола в нашей республике.

Хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за оказанное доверие, это большая честь для меня — трудиться на таком важном направлении для развития спорта в нашей республике, чтобы у нас появлялись талантливые спортсмены, чтобы наша молодежь, являющаяся нашим будущим, могла реализовывать себя и достигать успехов! Сделаю все зависящее от меня, чтобы оправдать оказанное доверие», — написал Халид Кадыров в социальных сетях.