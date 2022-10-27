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Сегодня, 20:57

«Лукойл» ведет переговоры о возвращении «Спартаку» классического ромба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лукойл» ведет переговоры с РФСО «Спартак» о возвращении классической эмблемы «Спартака» на постоянной основе, утверждает Metaratings.ru.

В 1990-е годы между футбольным «Спартаком» и Международным физкультурным спортивным обществом «Спартак» были конфликты по поводу использования традиционного ромба, в результате в 1998 году ФК «Спартак» представил новую эмблему — с черно-белым футбольным мячом внутри буквы «С». Спустя 15 лет произошли новые изменения: мяч стал красно-белым, а над ромбом появились четыре звезды.

27 октября стало известно, что футболисты «Спартака» проведут игру 15-го тура чемпионата России против «Торпедо» в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле.

Источник: https://metaratings.ru/news/lukoyl-vedet-peregovory-o-vozvrashchenii-spartaku-klassicheskogo-romba-1397081/
ФК Спартак (Москва)
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