Калачев: «Готов ли работать в штабе Бердыева в «Сочи»? У него уже есть свои тренеры»

26 ноября, 14:09
Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, хотел бы он работать в тренерском штабе Курбана Бердыева.
«Готов ли работать в тренерском штабе Бердыева в «Сочи»? Давайте без комментариев. У него уже есть свои тренеры. Зачем об этом рассуждать. Хотел бы я заняться самостоятельной тренерской деятельностью? Мне это интересно, но сейчас об этом преждевременно говорить», — цитирует «РБ Спорт» Калачева.
24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что собирается вернуться в Россию.
«Сочи» после 17 туров сезона-2022/23 занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования