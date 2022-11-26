Калачев: «Готов ли работать в штабе Бердыева в «Сочи»? У него уже есть свои тренеры»

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, хотел бы он работать в тренерском штабе Курбана Бердыева.

«Готов ли работать в тренерском штабе Бердыева в «Сочи»? Давайте без комментариев. У него уже есть свои тренеры. Зачем об этом рассуждать. Хотел бы я заняться самостоятельной тренерской деятельностью? Мне это интересно, но сейчас об этом преждевременно говорить», — цитирует «РБ Спорт» Калачева.

24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что собирается вернуться в Россию.

«Сочи» после 17 туров сезона-2022/23 занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.