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Сегодня, 20:20

Агент Мишкича ответил на вопрос, останется ли футболист в «Урале» до конца сезона

Алина Савинова
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Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниела Мишкича, не исключил ухода футболиста из екатеринбургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Останется ли Даниел в «Урале» до конца сезона? Кто знает, в футболе возможно все», — приводит «РБ Спорт» слова Филиповича.

Ранее Мишкич рассказывал, что к нему проявляли интерес команды из Италии, Греции, Хорватии.

Хорватский футболист выступает за «Урал» с 2020 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mishkicha-ostanetsya-li-danie-l-v-urale-do-kontsa-sezona-kto-znaet/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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