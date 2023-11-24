Агент Мишкича ответил на вопрос, останется ли футболист в «Урале» до конца сезона

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниела Мишкича, не исключил ухода футболиста из екатеринбургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Останется ли Даниел в «Урале» до конца сезона? Кто знает, в футболе возможно все», — приводит «РБ Спорт» слова Филиповича.

Ранее Мишкич рассказывал, что к нему проявляли интерес команды из Италии, Греции, Хорватии.

Хорватский футболист выступает за «Урал» с 2020 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.