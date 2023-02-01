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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость об интересе «Севильи» к главному тренеру московского клуба Гильермо Абаскалю.
«Абаскаль — квалифицированный тренер. Думаю, что после работы в «Спартаке» у него будут предложения от европейских клубов, может даже и от российских команд. Что касается слухов о «Севилье», там сейчас работает прекрасный тренер Сампаоли. Все эти слухи про Абаскаля в «Севилье» — ерунда», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.
Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Севилья» проявляла интерес к Абаскалю.
33-летний специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков).
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