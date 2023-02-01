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Сегодня, 18:28

Агент Раконьяца рассказал, когда футболист может перейти в «Црвену Звезду»

Константин Белов
Корреспондент
Марко Раконьяц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, прокомментировал возможный переход игрока в «Црвену Звезду».

«Раконьяц переходит в «Црвену Звезду»? В пятницу мы узнаем больше», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
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П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

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1.81
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26%

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П1

19%

2.07
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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