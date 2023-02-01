Агент Раконьяца рассказал, когда футболист может перейти в «Црвену Звезду»

Сегодня, 18:28
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, прокомментировал возможный переход игрока в «Црвену Звезду».
«Раконьяц переходит в «Црвену Звезду»? В пятницу мы узнаем больше», — сказал Глушевич «СЭ».
22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования