Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов назвал лучший стадион России

Сегодня, 08:00
Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» оценил лучшие стадионы России.
— Мне больше всего нравится стадион Галицкого, — отметил Казиахмедов.
— Лучше питерского?
— Тот классный! Зимой тепло, поле сохраняется. Агрономы потрясающие. Чаша очень хорошая. Но! Он очень большой. А у Галицкого компактный и в то же время технологичный, современный. Трудно не влюбиться. Но их сложно сравнивать. Разница по вместимости в два раза!
— Стадион номер три в вашем личном списке?
— Лужники. Интересная арена. Там замечательный футбольный отсек. То место, где располагаются спортсмены, судьи, смешанная зона, выход на поле... Раздевалки огромные, шикарные.
— В Махачкале построили «Хазар». Вдруг выяснилось, что там какая-то роза ветров — на стадионе невозможно играть. Мяч сносит.
— Там было четыре трибуны — с открытыми проходами. Когда в морском городе строится стадион, надо учитывать розу ветров. Пришлось проводить реконструкцию — и закрывать эти проходы. Сделали технологические тоннели, чтоб фуры могли заезжать на стадион. Добавили козырьки. Не столько от дождя, сколько от ветровых потоков.
— Все исправили?
— Сейчас все отлично!
— Можно играть, не травмируя психику?
— Так даже мы там играли после реконструкции! Со стороны моря там гостиничное здание, еще сделали скай-боксы. Как раз я консультировал ребят, которые занимались этим стадионом.
— Сейчас кто-то на «Хазаре» играет?
— При мне поменяли название на «Анжи Арена». Сейчас на нем играет «Динамо» Махачкала. Люди ходят, смотрят. Я рад, что Гаджи Муслимович руководит таким процессом. Просто бальзам на душу.