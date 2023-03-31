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Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов назвал лучший стадион России

Юрий Голышак
Обозреватель
Стадион «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» оценил лучшие стадионы России.

— Мне больше всего нравится стадион Галицкого, — отметил Казиахмедов.

— Лучше питерского?

— Тот классный! Зимой тепло, поле сохраняется. Агрономы потрясающие. Чаша очень хорошая. Но! Он очень большой. А у Галицкого компактный и в то же время технологичный, современный. Трудно не влюбиться. Но их сложно сравнивать. Разница по вместимости в два раза!

— Стадион номер три в вашем личном списке?

— Лужники. Интересная арена. Там замечательный футбольный отсек. То место, где располагаются спортсмены, судьи, смешанная зона, выход на поле... Раздевалки огромные, шикарные.

— В Махачкале построили «Хазар». Вдруг выяснилось, что там какая-то роза ветров — на стадионе невозможно играть. Мяч сносит.

— Там было четыре трибуны — с открытыми проходами. Когда в морском городе строится стадион, надо учитывать розу ветров. Пришлось проводить реконструкцию — и закрывать эти проходы. Сделали технологические тоннели, чтоб фуры могли заезжать на стадион. Добавили козырьки. Не столько от дождя, сколько от ветровых потоков.

— Все исправили?

— Сейчас все отлично!

— Можно играть, не травмируя психику?

— Так даже мы там играли после реконструкции! Со стороны моря там гостиничное здание, еще сделали скай-боксы. Как раз я консультировал ребят, которые занимались этим стадионом.

— Сейчас кто-то на «Хазаре» играет?

— При мне поменяли название на «Анжи Арена». Сейчас на нем играет «Динамо» Махачкала. Люди ходят, смотрят. Я рад, что Гаджи Муслимович руководит таким процессом. Просто бальзам на душу.

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Футбол
РПЛ
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
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