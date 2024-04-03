Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал новым исполнительным директором РПЛ

Сегодня, 12:48
Российский специалист Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Сергею Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника.
Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.