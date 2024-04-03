Хавбек «Динамо» Кутицкий рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы

Полузащитник «Динамо: Александр Кутицкий рассказал, почему он долго восстанавливался после травмы сухожилия прямой мышцы бедра.

«Почему так долго восстанавливался? Тяжелая операция была на самом деле, поэтому не хотели спешить, был перерыв, через сборы восстанавливался, к началу сезона восстановился», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний Кутицкий провел 7 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.