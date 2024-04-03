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Сегодня, 12:15

Айдамиров: «Мы не говорим, что у нас все в порядке. Но доверие у Ромащенко есть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мирослав Ромащенко
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Мирославу Ромащенко.

«Ромащенко работает, готовит команду к ближайшим играм. Нельзя на пустом месте раздувать, нервировать человека. Мы не говорим, что у нас все в порядке, но доверие у Ромащенко есть», — сказал Айдамиров «СЭ».

По информации «СЭ», в ближайшее время Магомед Адиев должен сменить Ромащенко на посту главного тренера «Ахмата».

Поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды из Грозного, которая занимает 12-е место в РПЛ, набрав 20 очков — столько же у идущих в зоне переходных игр «Урала» и «Оренбурга».

Адиев до последнего времени возглавлял национальную команду Казахстана, выйдя с ней в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.

РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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