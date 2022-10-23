Бышовец: «В «Динамо» наблюдается динамика становления тактики главного тренера»

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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в 14-м туре РПЛ.
«Динамо» победило заслуженно. В команде наблюдается динамика становления тактики главного тренера. На фоне «Локомотива» было заметно преимущество в целенаправленности и взаимодействии игроков «Динамо». «Динамо» выглядело намного острее.
Что касается «Локомотива», то Федорову достаточно поздно пришлось возглавить команду. В обороне, да и в атаке, хоть и была выбрана структура, но из-за отсутствия взаимопонимания среди игроков не было взаимодействия. Единственное, что оправдывает эту ситуацию — смена тренера и смена требований», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча с «Локо» заявил, что доволен как качеством игры, так и результатом команды.
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