Бышовец: «В «Динамо» наблюдается динамика становления тактики главного тренера»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в 14-м туре РПЛ.

«Динамо» победило заслуженно. В команде наблюдается динамика становления тактики главного тренера. На фоне «Локомотива» было заметно преимущество в целенаправленности и взаимодействии игроков «Динамо». «Динамо» выглядело намного острее.

Что касается «Локомотива», то Федорову достаточно поздно пришлось возглавить команду. В обороне, да и в атаке, хоть и была выбрана структура, но из-за отсутствия взаимопонимания среди игроков не было взаимодействия. Единственное, что оправдывает эту ситуацию — смена тренера и смена требований», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча с «Локо» заявил, что доволен как качеством игры, так и результатом команды.