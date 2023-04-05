Гогниев об игре Садыгова: «Если он усиливает нас в матче с «Зенитом», почему я не должен давать ему шанс?»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Ильи Садыгова.

— Какой потенциал у нападающего Ильи Садыгова?

— Это молодой футболист, перспективный. Сын нашего руководителя. У него есть огромное желание играть в футбол. Другое дело, что ему надо конкурировать с остальными. По самоотдаче к нему вообще никаких вопросов. На каждой тренировке выкладывается на 100 процентов. У парня правильное отношение к футболу.

— Садыгов-старший просил вас ставить своего сына в состав?

— Давайте так. У нас есть руководитель, который содержит ФК «Химки». Он платит зарплату. Серьезных задержек не было. Но Туфан Садыгов никогда не влезал в состав и не говорил, что вот этот футболист обязательно должен выйти на поле. Давайте проанализируем состав на последние четыре матча.

— Давайте.

— Против «Факела» Илья Садыгов остался в запасе. В матче с «Зенитом» вышел на поле при счете 0:2. Против «Ростова» он играл с первых минут, так как этого заслуживал, но мы заменили его еще в первом тайме, потому что остались вдесятером. До этого момента он отдал четыре точные передачи и выглядел весьма неплохо. Против «Краснодара» он вышел на замену уже при счете 0:5. Вот и все. Считаю, Илье приходится справляется с психологическим давлением в виду статуса его отца. Но почему я не должен давать ему шанса? Если он выходит против «Зенита» и усиливает игру? Почему все время обсуждают его? Вообще мы старались в «Химках» подтягивать молодежь. Того же Гошу Каргинова.

— Почему вы так эмоционально радовались голу Садыгова с пенальти в ворота «Динамо»? Ведь счет стал 1:6.

— Объясняю. Проиграть 0:6 или 1:6 — для меня как для тренера все-таки разные вещи. Но были и другие факторы. В перерыве меня спровоцировали в подтрибунном помещении. Второй тайм я уже смотрел из ложи. Рядом сидели динамовские болельщики. Нам забивали голы. А меня все время снимали на телефон. Люди уже забыли про футбол, а наблюдали только за моей реакцией, за моими эмоциями. Это очень неприятно, это реально напрягает. А твоя команда еще и пропускает один мяч за другим... Однако сработали замены. Выпустили Дулаева и Садыгова — забили один гол. Поэтому я так эмоционально и отреагировал.

— А вы считаете, что в перерыве того матча журналист Сергей Дурасов вас провоцировал? Вы же возмущались: мол, кто тебе подсказал такие вопросы задать...

— Я не знал, что нас снимали. Мы говорили с ним тет-а-тет. Но кто-то это почему-то заснял. Это неправильно. Мы все с ним прояснили. Просто сами вопросы были не о футболе. Это мне не понравилось. Нельзя никогда выносить сор из избы. То, что происходит внутри клуба, пусть там и останется. Это коллектив, это семья!