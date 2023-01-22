Хиддинк: «Я ассоциирую российский футбол с Аршавиным»

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, с каким игроком ассоциирует российский футбол.
«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.
Нидерландский специалист занимал должность главного тренера национальной команды России по футболу с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую сборную. Под его руководством команда России заняла третье место на чемпионате Европы-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования