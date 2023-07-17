Бывший игрок «Аталанты» не прошел просмотр в «Факеле»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что бывший полузащитник «Аталанты» Бриан Кабесас проходил просмотр в воронежском клубе.

«Кабесас был на просмотре, и он его не прошел. Футболист оказался физически не готов», — цитирует Sport24 Котова.

Кабесас перешел в «Аталанту» в 2016 году, но провел за клуб только один матч в серии А. 26-летний эквадорский футболист находится в статусе свободного агента с августа 2022 года. Из-за травмы крестообразной связки хавбек не играл с октября 2021 года, когда он выступал за «Коджаэлиспор» на правах аренды.

Также на счету Кабесаса один матч за сборную Эквадора, который он провел в 2017 году.

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