«Зенит»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 18:00
Полное название: АО «Футбольный клуб «Зенит»»
Год основания: 1925
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Домашний стадион: «Газпром арена»
«Зенит» — действующий чемпион России. В сезоне 2022 / 2023, который стал 85-м для сине-бело-голубых в национальном чемпионате, питерский клуб в 5-й раз подряд и 9-й в своей истории стал сильнейшим в Российской премьер-лиге и в 10-й раз — чемпионом страны. Также петербуржцы завоевали Суперкубок страны, обыграв московский «Спартак». В Кубке России «Зенит» дошел до стадии 1/4 финала пути регионов, где уступил «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).
Перед стартом нового розыгрыша чемпионата России петербужцы в восьмой раз в истории стали обладателями Суперкубка страны, победив ЦСКА в серии пенальти.
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Чемпионат России: 9 раз — победитель
3 — серебряный призер
4 — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 1 раз — победитель
1 раз — бронзовый призер
Кубок России: 4 раз — победитель
Кубок СССР: 1 раз — победитель
Суперкубок России: 8 раз — победитель
Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (трижды — 2011 / 2012, 2013 / 2014, 2015 / 2016)
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА: 1 раз — победитель (2007 / 2008)
Суперкубок УЕФА: 1 раз — победитель (2008)
в. Гойло («Пари НН»)
з. М. Фернандес (свободный агент)
п. Ду Кейрос («Коринтианс»)
п. Ал. Коваленко («Сочи»)
н. Мантуан («Коринтианс», выкуп)
н. Лапинский (ЦСКА)
н. Педро («Коринтианс», с февраля 2024-го)
з. Эракович («Црвена Звезда»)
н. Пиняев («Локомотив»)
в. Дегтев («Сочи»)
в. Одоевский («Волгарь», аренда)
п. Столбов («Ростов», аренда)
п. Шамкин («Торпедо»)
п. Кузяев («Гавр», свободный агент)
з. Круговой («Фатих Гарагюмрюк», аренда)
п. Клаудиньо («Марсель», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад»)
п. Сутормин («Рубин»)
п. Барриос («Дженоа»)
н. Малком («Ювентус»)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
41 — Михаил Кержаков
1 — Александр Васютин
13 — Никита Гойло
15 — Вячеслав Караваев
4 — Данил Круговой
3 — Дуглас Сантос
2 — Дмитрий Чистяков
23 — Арсен Адамов
6 — Марио Фернандес
28 — Нуралы Алип
55 — Родригао
77 — Роберт Ренан
5 — Вильмар Барриос
17 — Андрей Мостовой
18 — Александр Коваленко
21 — Александр Ерохин
19 — Алексей Сутормин
94 — Данила Козлов
7 — Зелимхан Бакаев
11 — Клаудиньо
37 — Ду Кейрос
79 — Дмитрий Васильев
33 — Иван Сергеев
30 — Матео Кассьерра
96 — Алексей Барановский
10 — Малком
31 — Густаво Мантуан