Веденеев — о ничьей «Зенита» с «Факелом»: «Это обычная история, которая происходит раз в 10-15 матчей»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Это обычная история, которая происходит раз в 10-15 матчей — такое было у «Зенита» в этом году два раза, с «Химками» и «Ахматом», вот еще один раз случилось. Есть команды, которые во всеуслышание заявляли о том, что им не так важен результат, как-то, чтобы команда играла в техничный футбол, старалась против «Зенита» навязывать свою игру — это «Нижний Новгород» с Кержаковым и «Ростов». А «Факел» выбрал другой вариант, более распространенный — игра ради очков, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Большинство болельщиков всегда жаждет очки против «Зенита», а не красивый матч. Контратаки, стандартные положения, самоотверженная игра всей команды в обороне — это три фактора, которые дают шансы. Плюс «Зенит» долго добирался в Воронеж, поле не самого лучшего качества.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.