Бывший капитан «Амкара» назвал лучших легионеров в истории клуба

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов рассказал, почему болгарские футболисты Захари Сираков и Мартин Кушев являются лучшими легионерами команды.

«Очень много пользы команде приносили Сираков и Кушев. Поэтому они так долго играли в «Амкаре» и являются лучшими легионерами в составе. У них было 100 процентное попадание в команду. Они настоящие люди: открытые, честные, как работали на тренировках и выкладывались на поле. Поддерживаю ли я связь с ними? Да, иногда переписываемся, общаемся. Спрашиваем друг друга про дела, про здоровье. Скучают ли они по Перми? Конечно! Сираков в прошлом году приезжал. Как только есть возможность, они выбираются», — приводит слова Попова Legalbet.

Захари Сираков выступал за «Амкар» с 2004 по 2015 год. Он является рекордсменом по количеству игр в РПЛ — 276 матчей.

Мартин Кушев защищал цвета пермской команды с 2005 по 2010 год. За клуб нападающий провел 176 игр в РПЛ и забил 46 мячей.