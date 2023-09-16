ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве в субботу, 16 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Смотреть игру ЦСКА — «Крылья Советов» можно на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию в прямом эфире. Начало — в 13:55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Ключевые события игры доступны в матч-центре.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» будет судить бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. ВАР (видеоарбитром) назначен Василий Казарцев, ассистент ВАР — Вера Опейкина.

ЦСКА с 11 очками в 7 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 14 очками — четвертые.