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РПЛ

15 мая, 17:14

Радимов — о селекции «Спартака»: «14 миллионов за Николсона и Дуарте. А потом разговоры — с «Зенитом» трудно бороться»

Александр Кружков
Обозреватель
Алексис Дуарте
Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказался о проблемах «Спартака».

— На днях вы обмолвились в интервью: «Первые таймы «Спартак» всегда выбрасывает в помойку». Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, с чем это связано. Но в любом случае такая команда как «Спартак» должна выходить из раздевалки более собранной, нацеленной на результат. Нужно прессинговать, идти в атаку. А спартаковцы играют вальяжно, сразу отдают инициативу. Только после перерыва начинают героически спасать положение. Исключение — февральские матчи на Кубок с «Локомотивом». Вот тогда с первых минут команда полетела. Но вскоре все развалилось.

— Почему?

— Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

— О! Открывается широкая волнующая тема.

— Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре — за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры — мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

Гильермо Абаскаль. «Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
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