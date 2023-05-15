В «Динамо» подтвердили, что команду к ближайшим матчам будет готовить 32-летний Алпатов

Как и сообщал «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Павел Алпатов. Пресс-служба бело-голубых объявила, что он будет готовить команду к ближайшим матчам.

Ранее 32-летний специалист работал в академии «Динамо» и «Динамо-2». Кроме того, он помогал в первой команде Славише Йокановичу и Сандро Шварцу.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. В последнем туре москвичи разгромно проиграли «Ахмату» (0:3).