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Тукманов: «В двух пропущенных мячах «Краснодара» виноват Кайо»

Мария Гусева
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ничью автозаводцев в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Торпедо» сегодня смотрелось лучше, чем до зимнего перерыва, они хорошо готовы физически, — цитирует Metaratings.ru Тукманова. — Плюс не тушевались, это все дало ничейный результат. В «Краснодаре» произошли большие изменения в составе, плюс приехал новый тренер. Все эти факторы, наверное, сегодня повлияли на результат игры. Ивичу нужно дать время и не делать поспешных выводов. Он доработает до конца сезона, потом можно будет делать предварительные выводы. Чтобы создать команду — нужно минимум два-три года. «Быки» тоже смотрелись интересно в атаке. В двух пропущенных мячах «Краснодара» виноват Кайо, который не добежал и упустил нападающих. Хочется отметить Лебеденко, он молодец, что забил в 39 лет. Пусть еще играет и радует болельщиков".

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 7 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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