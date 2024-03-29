Бывший селекционер «Локомотива» заявил, что предлагал клубу юного Головина

29 марта, 14:52
Бывший селекционер «Локомотива» Олег Мусин рассказал, как несколько раз предлагал клубу приобрести полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Я предложил Сашу директору академии «Локомотива» и сказал, что парень очень перспективен, талантлив по многим показателям в игре. Мне сказали, что его могут вызвать, но с условием приезда за его счет. Если он подошёл бы клубу, билеты оплатили бы. Однако у родителей не было возможности купить билеты.
Потом я ещё раз его предлагал, зная, что на него глаз положили уже агенты и другие селекционеры. Но в итоге ситуация была такой же», – приводит слова Мусина Legalbet.
Головин является воспитанником академии ЦСКА. В 2018 году он перешел в «Монако». В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина шесть голов и пять результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.