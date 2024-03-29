Бывший селекционер «Локомотива» заявил, что предлагал клубу юного Головина

Бывший селекционер «Локомотива» Олег Мусин рассказал, как несколько раз предлагал клубу приобрести полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я предложил Сашу директору академии «Локомотива» и сказал, что парень очень перспективен, талантлив по многим показателям в игре. Мне сказали, что его могут вызвать, но с условием приезда за его счет. Если он подошёл бы клубу, билеты оплатили бы. Однако у родителей не было возможности купить билеты.

Потом я ещё раз его предлагал, зная, что на него глаз положили уже агенты и другие селекционеры. Но в итоге ситуация была такой же», – приводит слова Мусина Legalbet.

Головин является воспитанником академии ЦСКА. В 2018 году он перешел в «Монако». В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина шесть голов и пять результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.