Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о жизни в Африке.

— С белым расизмом в Африке сталкивались?

— Редко. Последний раз — в Замбии, года четыре назад. Приехал в город Китве-Нкана, там в местном клубе работает вторым тренером Гифт Кампамба, игравший когда-то в «Ростове». И вот сидим в машине, вдруг подходит черный. Склоняется к открытому окну, тычет мне пальцем в лицо и орет: «Аут оф Замбия!»

— Ответили?

— Нет. Гифт сразу выскочил, успокоил парня, и тот пошел своей дорогой. Не знаю, как бы повел себя в подобной ситуации российский турист. Наверное, вспылил бы, а то и кинулся в драку. Я же понимал — не надо реагировать. Я на чужой земле, без оружия — зачем провоцировать конфликт? Ты же не знаешь, что у него в голове. А если он обкуренный, в неадеквате? Такому ничего не докажешь.

— Много в тех краях обкуренных?

— Каждый второй. Обычное состояние черного человека. В ЮАР марихуана не считается наркотиком. Ее легализовали, можно дома выращивать — только не на продажу, а для личного пользования.

— Футболисты в ЮАР тоже траву покуривают?

— Действующие? Едва ли. Вот раньше, когда не было строгого допинг-контроля, многие себе позволяли. Тот же Лекхето мне рассказывал: «Бывало, дунем перед игрой — и на стадион». Но это не в «Локомотиве», конечно. Когда за «Морока Свэллоуз» играл.

— Он и выпить мог?

— Легко. Как-то в Москве отправились с ним в ночной клуб. Бобик прилично накатил. Домой вернулись под утро. Он сразу вытащил тазик, налил воды, что-то с марганцовкой развел. Выдул залпом. Литра три! Потом проблевался, умылся — и поехал на тренировку.